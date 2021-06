Call of Duty Warzone: ecco quando verrà svelata la nuova Stagione

Oramai mancano pochissimi giorni all’attuale Stagione di Call of Duty Warzone, che ha visto numerosi cambiamenti incominciando da Verdansk, proponendo una versione rimodellata con alcuni eventi mirati, come ad esempio quello dedicato ad Adler e a Rambo stesso. Insomma, ci sono state diverse soprese gradite all’interno del battle royale gratuito, disponibile attualmente su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PlayStation 4.

Secondo quanto comunicato dalla pagina ufficiale del Summer Game Fest 2021, la nuova stagione dello sparatutto in prima persona verrà rivelata alle ore 20:00 del 10 Giugno. Chissà quali novità ci avranno preparato nella Stagione 4 di Call of Duty Warzone Activision e Raven Software, aspettiamo di vedere il reveal per avere in nostro possesso maggiori informazioni sulla season imminente.