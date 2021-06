Chivalry 2: disponibile da oggi su PC e console

Lo sviluppatore Torn Banner Studios, il publisher Tripwire Presents e il partner per le vendite fisiche Deep Silver aprono oggi, 8 giugno, i cancelli di Chivalry 2, l’atteso sequel dello slasher in prima persona Chivalry: Medieval Warfare. Dopo anni di sviluppo e numerosi test di gioco con la community, Chivalry 2 è ora disponibile con supporto Cross-Play per PC (tramite Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox SeriesX|S. Il prezzo consigliato è di € 39,99 per l’edizione standard e di € 49,99 per la special edition.

“Con il lancio di Chivalry 2, siamo entusiasti di aver realizzato la nostra visione di creare il gioco di battaglia medievale definitivo”, ha dichiarato Steve Piggott, CEO e direttore creativo di Torn Banner Studios. “È una carneficina epica e fuori di testa online a 64 giocatori che finalmente offre ai giocatori l’intensità del sentirsi nelle scene di battaglia dei loro film medievali preferiti. Chivalry 2 vi porta direttamente nell’azione, offrendo la soddisfazione di un sistema di combattimento incredibilmente profondo, la gloria cinematografica dei castelli assediati, il caos di un’enorme ondata di cavalieri che si scontrano l’uno contro l’altro e le esilaranti voci fuori campo ispirate ai Monty Python. Non vediamo l’ora di sentire i nostri fan ruggire le loro grida di battaglia sul campo”.

“Quando abbiamo iniziato questo viaggio due anni fa, sapevo che Torn Banner Studios avrebbe realizzato un fantastico gioco di combattimento medievale in prima persona con Chivalry 2“, ha dichiarato John Gibson, CEO di Tripwire Interactive. “Ora che il gioco è finito, tuttavia, sono sbalordito da ciò che hanno creato. Chivalry 2 ridefinirà il combattimento corpo a corpo in prima persona, ed è stato un piacere per Tripwire Presents supportare Torn Banner nel rendere questo incredibile gioco una realtà.”

In attesa della nostra recensione, vi linkiamo il nostro provato della vesione beta.