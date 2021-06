The Eternal Castle [Remastered]: annunciata la data d’uscita per PS4

Severed Press ha annunciato che il titolo sviluppato da un piccolissimo team di tre persone e pubblicato da Playsaurus, The Eternal Castle [Remastered] arriverà su PlayStation 4 entro questo mese, dopo le pubblicazioni passate su Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Il costo punterà a €14.99 e inoltre, fa sapere Severed Press, che una versione fisica con un limite di sole 1000 copie, è pianificata per la pubblicazione nell’anno corrente tramite Hard Copy Games. Saranno disponibili due diverse cover e altro potenziale materiale bonus.

The Eternal Castle, per quanto si attesti come una Remastered, è in realtà la prima e originale versione prodotta. La questione “remastered” è legata ad un ottimo e simpatico stratagemma di marketing da parte dei creatori, i quali hanno creato dal nulla un falso passato del gioco, tra recensioni non vere e altro materiale di vario tipo, ovviamente solo e soltanto a fronte di una maggior pubblicità, senza alcuna idea malevola.

La produzione, vi informiamo, sarà pubblicata sulla console Sony via PlayStation Store a partire dal 24 giugno. Vi lasciamo ad un trailer pubblicato appositamente per l’occasione. A proposito di remastered, ultimamente Crytek ne ha presentata una: riuscite ad indovinare di cosa?

The Eternal Castle [REMASTERED] è un remake dell’originale “ETERNAL CASTLE” del 1987, con meccaniche di gioco aggiuntive, sound design sofisticato, grafica animata CGA a 2 bit e un design del gioco modernizzato.