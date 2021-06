Hideo Kojima alla Summer Game Fest, nuovo annuncio in arrivo?

Tra poco meno di due giorni partirà la Summer Game Fest (che includerà anche l’E3 2021) E Hideo Kojima ci ha fatto sapere dai suoi canali social che sì, ci sarà anche lui alla nuova kermesse che inaugura una serie di appuntamenti estivi tra sviluppatori e developer. E le cose, adesso, si fanno davvero molto, molto interessanti.

Sappiamo già che Hideo Kojima non sarà presente alla Summer Game Fest con il suo team. O meglio, al momento Kojima Productions non è ancora listato in nessuna delle conferenze annunciate come ad esempio il Guerrilla Collective o il kick-off. Le possibilità della presenza del game designer a qualche showcase ovviamente sono estremamente limitate ma è da qualche mese che si vocifera di una partnership tra il creatore di Metal Gear Solid e Microsoft. Può aver davvero la casa di Redmond aver stretto un accordo con il game designer oppure no?

Un’altra possibilità è che lo sviluppatore non sia lì per presentare il suo nuovo gioco al pubblico ma in realtà sia alla ricerca di partner commerciali, come ad esempio distributori e publisher. Anche questa è ovviamente un’ipotesi da non scartare ma vi racconteremo tutti i dettagli in merito durante la nostra copertura dell’evento, che vi abbiamo raccontato a questo indirizzo: se davvero ci sarà qualcosa di importante, vi rileveremo il tutto non appena sarà ufficiale.