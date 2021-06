Minecraft: disponibile Caves & Cliffs Part I

Da oggi l’aggiornamento Caves & Cliffs Part I di Minecraft è disponibile su Java e Bedrock. L’update del titolo Mojang può essere infatti scaricato nelle versioni Bedrock su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android e Windows 10, così come la Java Edition su Windows, macOS e Linux.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le novità introdotte nell’update, attraverso il comunicato ufficiale:

Caves & Cliffs: Part I introduce nuovi mob e blocchi in Minecraft. Potrai conoscere l’axolotl, ma non lasciarti ingannare dall’adorabilità di questa animaletto. È un vero predatore. Anche le capre sono incredibilmente carine, ma anche incredibilmente appassionate di speronamenti, quindi mantieni le distanze o preparati per un viaggio in orbita. Se ti trovi vicino a uno specchio d’acqua quando la testa della capra si avvicina al tuo corpo fatto a blocchi, potresti andare ad urtare contro il calamaro luminoso. Assicurati di prendere un po’ di inchiostro fluorescente mentre nuoti con questi adorabili luminosi!

Ora puoi trovare blocchi come gocciolatoio piccolo e grande, gocciolatoio appuntito, viti delle caverne e bacche luminose, foglie di azalea e azalea, azalea in fiore e foglie di azalea in fiore, radici pendenti, terra con radici, tappeto di muschio e blocco di muschio.

Potrai anche giocare con licheni luminosi, neve farinosa e blocchi di ardesia profonda, oltre ai nuovi geodi di ametista. Ciò significa che puoi creare il nuovo cannocchiale e il vetro colorato. Hmmm. Sento che sto dimenticando qualcosa. Hahaha! scherzo. Non dimenticherei mai di menzionare che la parte I porta il RAME! Ora puoi creare parafulmini, che sono metallici quasi quanto l’intero Nether Update.

Sempre per quanto riguarda i giochi dell’universo Minecraft, recentemente è uscito l’aggiornamento “Le Profondità dello Schermo” su Minecraft Dungeons.