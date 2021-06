Rollers of the Realm Reunion annunciato per PC

Phantom Compass, sviluppatore indipendente, ha annunciato un nuovo capitolo della serie Rollers, Rollers of the Realm Reunion. La serie, per chi non lo sapesse, unisce una moltitudine di generi che spaziano dal pinball, all’RPG di stampo puramente fantasy, ai puzzle game basati sulla fisica e platformer.

Il tutto è iniziato nel 2014 con la prima installazione. Questa edizione, al momento, è prevista solo su PC tramite Steam ed Epic Games Store nel 2022. Qui sotto potete leggere le parole del CEO e direttore creativo di PhantomCompass, Tony Walsh.

Mantenere questo segreto potrebbe essere stato il compito più difficile della mia carriera. Siamo profondamente orgogliosi del primo gioco, come mashing-up con meccaniche RPG con le molte complessità che rendono il flipper così divertente è stato un bel lavoro di bilanciamento. Data la meravigliosa risposta da parte dei giocatori nel corso degli anni, penso che abbiamo sfondato e Rollers of the Realm Reunion sta prendendo ogni battito di successo un ulteriore passo avanti.



Allora, cosa ne pensate di questo secondo capitolo di Rollers of the Realm? Fu di vostro gradimento il primo gioco? Fatecelo sapere nei commenti, mentre qui sotto vi lasciamo ad una breve descrizione e ad un nuovo trailer, mentre vi ricordiamo che GamesVillage seguirà tutta la settimana piena di eventi!

Tra un flip, una schivata ed un rimbalzo, flip, schiva, rimbalzo e battaglia attraversa una campagna epica con protagonisti cinque eroi del flipper flipper con statistiche uniche, fisica e miglioramenti. L’azione arcade incontra la progressione RPG e la maestria delle abilità mentre affronti un potere antico e riaccendi le alleanze dimenticate.