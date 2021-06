Riders Republic riceverà un aggiornamento sui lavori all’evento Ubisoft

Era quel di settembre dello scorso anno quando il colosso francese Ubisoft svelò quell’ambizioso e originale mix di multiplayer massivo e sport estremi, agglomerato in un sol nome, quello di Riders Republic. Da allora si seppe ben poco sul titolo, fino al rinvio di qualche mese fa.

Sebbene quanto detto poco sopra non sia prorio positivo, il publisher/sviluppatore ha fatto sapere che durante il proprio evento, Ubisoft Forward, il suddetto titolo verrà mostrato nuovamente, atto voluto a far visionare ai fan lo sviluppo dei lavori.

Come potete vedere in calce, il tweet pubblicato tramite il proprio account non dice più di tanto, quindi è piuttosto difficile definire quale sia il tempo messo a disposizione del titolo, ma noi di GamesVillage saremo ovviamente presenti per portarvi le notizie il prima possibile.

Intanto, vi ricordiamo che oltre a Riders Republic, Ubisoft mostrerà anche Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo Rainbow Six Extraction e altro ancora, diversamente da Prince of Persia invece. Rimanete con noi per seguire l’evento!