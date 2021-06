Bloodborne: in arrivo su PlayStation 5?

Nel corso delle ultime ore Bloodborne è tornato protagonista di un rumor. Questa volta non si parla dell’uscita del gioco su PC, bensì su PlayStation 5. Si tratta di una voce di corridoio, che ha cominciato a circolare da un insider abbastanza vicino al mondo della console Sony, ma che al momento non può ancora confermarlo con certezza.

Oltre all’insider, anche Jeo Miller ha parlato di due Definitive Edition in dirittura d’arrivo. Oltre a quella di Bloodborne, stando alle parole di Miller (affidate al suo account Twitter) ci sarebbe anche quella di Sunset Overdrive. Difficile ovviamente che entrambi i progetti siano al vaglio di Sony ma per quanto riguardda il titolo di casa From Software sviluppato in collaborazione con Japan Studio forse un pizzico di verità c’è.

Da diverso tempo il souls like viene infatti quotidianamente avvicinato al monddo PC. Nel corso degli ultimi mesi ci sono stati diversi rumor in merito alla possibilità di vedere il gioco di casa From Software comparire anche su Steam e considerando che Sony ha confermato la volontà di portare ulteriori giochi proprio sul client di Valve, la possibilità di vedere il titolo in questione rimasterizzato per due piattaforme appare abbastanza vicina alla realtà.

Vi invitiamo, come di consueto, a prendere questi rumor con le pinze. sareste contenti di un arrivo del gioco su PlayStation 5 e PC, magari con un frame rate pari a 60 frame al secondo? Fateci sapere le vostre opinioni in merito lasciando un commento a questa notizia.