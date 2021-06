Golf Club Wasteland annunciato per console e PC

Avete sempre sognato di essere quella persona che magari, sul dorso dell’ala di un aereo distrutto, o sul cofano di una macchina, il tutto con all’orizzonte edifici distrutti, abbandonati e decaduti, pratica quello sport con pallina e mazza che prima dell’apocalisse veniva chiamato “golf“? Bene, se la vostra risposta dovesse esser sì, sappiate che Golf Club Wasteland è ciò che fa per voi!

Il team Demagog Studio, con la compagnia del publisher Untold Tales, ha annunciato il suddetto titolo orginariamente uscito su mobile, con un mix di golf e puzzle game, nel quale l’umanità è venuta meno per catastrofi di vario tipo e il nostro amato pianeta Terra è adesso un enorme campo da golf per gli ultra-ricchi.

Golf Club Wasteland sarà disponibile su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam da questo agosto. Vi lasciamo ad una descrizione della produzione e al trailer d’annuncio ufficiale.

La vita umana è stata spazzata via. La Terra è un campo da golf per mega-ricchi. I ricchi sono volati su Marte, ma ogni tanto tornano sulla Terra per una partita a golf. In questa landa desolata, ogni buca offre una piccola storia e un rompicapo da risolvere per ottenere il colpo perfetto. Gioca in mezzo a monumenti brutalisti semidistrutti, centri commerciali in rovina e musei abbandonati, tra insegne al neon e graffiti di protesta.

Avrai tre diverse fonti per mettere insieme i pezzi della storia e capire cosa è successo all’umanità. – I racconti del golfista solitario, tornato sulla Terra per un’ultima partita. – Le trasmissioni di Radio Nostalgia From Mars, uno spaccato della vita su Marte. – La narrazione di uno “”spettatore segreto”” che ti osserva da lontano.