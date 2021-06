Trigger Witch arriverà a luglio su tutte le maggiori piattaforme

Eastasiasoft, assieme al piccolo team Rainbite, ha annunciato che l’action 2D twin-stick vecchia scuola, Trigger Witch, farà capolino sul mercato nel mese di luglio per tutte le seguenti piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Al momento non si conosce una data precisa ancora, ma sappiamo con certezza che oltre alla release digitale, saranno disponibili anche alla vendita le copie fisiche (con tanto di preordine) presso il sito Play-Asia. Ulteriori dettagli sull’apertura dei preordini, piattaforme con release fisica, edizioni limitate e quant’altro, verranno dati più avanti.

Mentre qui sotto potete dare un’occhiata ad una panoramica del gioco, vi lasciamo al trailer d’annuncio che potete trovare in calce, subito dopo la descrizione.

Ricordando lo stile visivo e il gameplay intuitivo dei classici di azione e avventura a 16 bit, Trigger Witch offre una rotazione ultra-violenta sulla pixel art carina e colorata. Con una narrazione avvincente e originale, ambienti sconcertanti da esplorare, una colonna sonora dinamica, meccanica sparatutto twin-stick e una vasta gamma di nemici da far saltare in mille pezzi, questo è un racconto che ti afferrerà dall’inizio alla sua sanguinosa fine.

Dai creatori di Reverie, Trigger Witch è un gioco d’azione 2D twin-stick stilizzato ambientato in uno strano open wordl in cui la magia è obsoleta e le armi da fuoco rappresentano il nuovo modo di vivere. I giocatori assumono il ruolo di Colette, un futuro laureato dal Magazzino, un’accademia per la stregoneria. Dopo che un uomo misterioso invade il suo regno, verranno messi in moto eventi che capovolgeranno la vita di Colette, invocandola come l’unica eroina con abbastanza potenza di fuoco per riportare la pace.