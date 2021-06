L’attacco dei giganti: ecco il promo per l’ultimo volume

Proprio oggi, in Giappone, vedrà la luce il volume 34 de L’attacco dei giganti, l’ultimo tankobon della serie dark fantasy di Hajime Isayama. Nonostante la saga si sia conclusa lo scorso aprile sulle pagine del Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha con il capitolo 139 infatti, i fan sapevano di dover aspettare l’uscita di questo volume anche per poter godere delle otto pagine aggiuntive disegnate da Isayama che erano state tagliate dal capitolo, visti i limiti di spazio del magazine, e che daranno una decisa svolta al finale della serie.

Per celebrare l’arrivo di questo attesissimo volume dunque, Kodansha ha deciso di rilasciare online un promo che ripercorra gli ultimi avvenimenti del manga di Isayama. Ovviamente si tratta di un video ricco di spoiler, che andrebbe evitato da tutti quei fan che non siano in pari con il manga, e che vogliono gustarsi appieno la sorpresa quando l’anime tornerà, con la seconda parte della quarta stagione, il prossimo inverno 2022. Per tutti gli altri però, il video è in fondo all’articolo.

L’attacco dei giganti conta attualmente 33 volumi al di fuori del Giappone, il 34esimo è previsto in arrivo con la sua traduzione ufficiale in inglese, il prossimo ottobre 2021. I fan non vedono sicuramente l’ora di scoprire cosa avrà aggiunto Isayama nelle pagine addizionali che sono state inserite nel tankobon (anche se alcune anticipazioni sono già emerse in rete, e sembrerebbero addirittura aprire uno spiraglio alla possibilità di un seguito).

Un volume imperdibile, in attesa dell’arrivo dell’ultima parte dell’anime, per la quale sembra che MAPPA si stia preparando in grande stile, assumendo anche nuovi animatori. La degna conclusione per la grandiosa opera del maestro Isayama.