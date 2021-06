Cowboy Bebop: Netflix svela la finestra d’uscita del live-action

Finalmente la data si sta avvicinando. Il giorno più atteso da tutti i fan di Cowboy Bebop, quello dell’uscita dell’adattamento live-action dell’opera di Shinichiro Watanabe, firmato da Netflix, sta per arrivare, e la società ha finalmetne deciso di svelare almeno la finestra d’uscita del titolo fantascientifico.

E non si tratta certo dell’unica notizia positiva che è arrivata negli utimi giorni. Attraverso un video condiviso su Twitter, Netflix Geeked ha infatti promesso aggiornamenti imminenti, e fornito un primo colpo d’occhio sul dietro le quinte della serie. Ma soprattutto i fan hanno ricevuto rassicurazioni sul ritorno della storica Yoko Kanno, indimenticabile compositrice della serie originale, che comporrà la colonna sonora anche per questa serie. Kanno è una vera istituzione dell’industria anime, e ha composto alcuni dei temi più riconoscibili nell’intero panorama dell’animazione nipponica con, oltre a Cowboy Bebop appunto, Wolf’s Rain, Ghost in the Shell e Terror in Resonance. La notizia è stata confermata dalle tre co-star del titoli (tra cui un John Cho dalla pettinatura discutibilissima), ed è stata accolta con grande soddisfazione dai fan.

Il promo condiviso da Netflix ha rivelato che il sito spera di far uscire la serie entra l’autunno 2021, davvero un’ottima notizia per i fan, visto quanto travagliata e tormentata è stata la produzione dell’opera. John Cho si era infortunato sul set qualche tempo dopo l’inizio delle riprese, ritardando in questo modo i lavori. Ma quando la star era finalmente pronta a tornare, l’esplosione della pandemia da Covid-19 aveva causato una nuova battuta d’arresto. Come risultato le riprese si sono concluse soltanto in questo 2021.

L’attesissimo live-action di Cowboy Bebop è stato un progetto sul quale Netflix ha inverstito moltissimo, mettendo insieme un cast di tutto rispetto, capeggiato da Cho nel ruolo di Spike Spiegel, Daniella Pineda come Faye Valentine, Mustafa Shakir come Jet Black, Elena Santine nel ruolo di Julia e Alex Hassell in quello di Vicious.