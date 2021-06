L’attacco dei giganti: un murale per ringraziare i fan

L’avventura di Eren e dei suoi compagni del Corpo di Ricerca è durata quasi dodici anni sulle pagine del manga de L’attacco dei giganti, e si è conclusa lo scorso aprile, quando Hajime Isayama ha pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha il capitolo 139.

Nonostante l’autore avesse già ringraziato i fan per il supporto ricevuto durante tutto il periodo della serializzazione del manga, Kodansha ha voluto rincarare la dose, facendo realizzare un murale sulla parete di un corridoio della stazione Shinjuku, nella città di Tokyo. Il murale contiene un messaggio di ringraziamento dello staff editoriale nei confronti dei fan della serie, e si propone anche come parte delle celebrazioni per l’uscita del 34esimo volume del manga.

Più che di un murale si tratta, come si può vedere dal video condiviso dal profilo Twitter ufficiale del magazine, di un lunghissimo display, sul quale le immagini si susseguono, proponendoci anche una sequela dei Giganti più forti che si siano visti nell’intera serie.

Previsto in uscita per la giornata di oggi, il 34esimo tankobon de L’attacco dei giganti sarà quello che chiuderà definitivamente (forse) la saga dark fantasy di Hajime Isayama, in attesa dell’uscita, nell’inverno del 2022, della seconda parte della quarta stagione, su cui lo studio MAPPA sta lavorando alacremente (assumento anche dei nuovi animatori).

Per quanto riguarda il 34esimo volume de L’attacco dei giganti, invece, è tantissima la cuoriosità dei fan riguardo alla nuove pagine aggiunte da Isayama in questa nuova versione per completare in modo più soddisfacente l’opera e, chissà, forse anche per aprire a un sequel. Inizialmente infatti l’autore era stato costretto a tagliare parte del materiale che aveva disegnato, poiché Bessatsu Shonen Magazine aveva imposto un limite massimo di pagine che andava assolutamente rispettato.