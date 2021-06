Monark: il JRPG “new-school” arriverà in Giappone

Da alcuni ex membri dello staff di Shin Megami Tensei (il cui quinto capitolo potrebbe essere pubblicato proprio quest’anno) arriva un nuovo JRPG che verrà lanciato in Giappone il 14 ottobre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch: stiamo parlando di Monark. La notizia giunge a noi da oltre oceano, tramite l’ultimo numero della rivista Weekly Famitsu, la quale ci rivela anche la composizione del team di sviluppo.

In particolare, ritroviamo Fuyuki Hayashi e Mitsuhiro Hoshino, i quali hanno ricoperto il ruolo di director presso la software house Lancarse (Shin Megami Tensei: Strange Journey, 2009); Monark verrà pubblicato da FuRyu (Lost Dimension, 2014). Della trama abbiamo parecchie informazioni: essa sarà ambientata all’interno di una scuola e seguirà le vicende dello “True Student Council” (una sorta di consiglio studentesco) che si occuperà di sanare la scuola e, quindi, di ripulirla da alcune situazioni che sono tutto, fuorché normali.

Il protagonista della trama, nonché vice presidente del consiglio citato poc’anzi, dovrà individuare un compagno da scegliere come alleato per allontanare queste “anomalie” dall’ambito scolastico. Siamo a conoscenza del fatto, inoltre, che il gioco avrà a disposizione finali multipli che si verificheranno non solo a seconda delle azioni che compiremo ma anche in base al personaggio secondario a cui il protagonista sceglierà di affiancarsi.

Il sistema dei combattimenti è basato sulle meccaniche a turni e, durante gli scontri vedremo innalzarsi il livello di “madness” (pazzia), il quale ci concederà la possibilità di sferrare attacchi potenziati, nuove abilità. Di contro, questo boost farà sì che il protagonista sia annebbiato da un senso di rabbia che non gli farà distinguere i suoi amici dai nemici contro cui si sta sferrando un colpo.

Altra meccanica decisamente interessante è quella che prende il nome di “EGO“: questa statistica, al suo aumentare, permetterà di incrementare aspetti della personalità (alcuni dei quali coincidono con i peccati capitali), quali orgoglio, ira, invidia, lussuria, gola e accidia.

Domani, giorno 10 giugno 2021, sarà la giornata di debutto di un trailer di quattro minuti, così come di un video introduttivo di sei minuti circa che conterrà la soundtrack ufficiale. Il teaser trailer e la soundtrack di Monark, il JRPG che viene definito “new-school”, verranno diffusi sul sito ufficiale del titolo verso le ore 12.00 (fuso orario giapponese). Che possa esserci una possibilità di vederlo approdare anche qui in Europa?