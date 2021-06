Super Smash Bros Ultimate: nuovo personaggio trapelato per l’E3 2021?, rumor

Super Smash Bros Ultimate ha ancora due combattenti da svelare per il suo secondo Fighters Pass. I fan del gioco di combattimento hanno speculato a lungo su quali personaggi dei videogiochi potrebbero essere aggiunti. Ci sono state numerosi rumors e leak riguardanti ogni combattente, con alcuni che godono di una popolarità sostenuta all’interno della community come Waluigi o Crash Bandicoot. Ma gli ultimi rumors suggeriscono che potrebbe essere un personaggio diverso.

La nuova fuga di notizie proviene da una rimozione del copyright da parte di Nintendo su un tweet. Con l’E3 proprio dietro l’angolo, molti fan ipotizzano che la rivendicazione del copyright indichi che il contenuto si riferisce alla rivelazione attesa da parte di Nintendo del prossimo personaggio DLC all’E3. Il tweet in questione mostrava uno spot televisivo di Doom Eternal con la sigla del gioco Life light in riproduzione. È possibile che l’affermazione riguardasse lo stesso Life light, ma numerosi altri tweet con la canzone non hanno visto alcuna azione da parte di Nintendo, portando i fan a ipotizzare che fosse lo spot di Doom Eternal combinato con la musica ad attirare l’attenzione di Nintendo.

Ci sono stati altri casi della comparsa di Doom Eternal anche in Super Smash Bros Ultimate. Il produttore esecutivo di Doom Eternal , Marty Stratton, ha affermato che il team del gioco aveva contattato Nintendo in merito alla possibilità. C’è anche una teoria dei fan che anche un personaggio DLC extra a sorpresa. Quindi anche se Doom Eternal non viene rivelato ora, potrebbe occupare uno dei posti mancanti, in futuro. Inoltre, ci sono molti personaggi da prendere in considerazione che sono possibili candidati per il prossimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Super Smash Bros. Ultimate è ora disponibile su Switch.