Crash Bandicoot On the Run: arriva il nuovo boss Dark Spyro

Crash Bandicoot: On The Run ha fatto la sua più grande incursione sui dispositivi mobile all’inizio di quest’anno. Dal momento che elementi anche dagli angoli più oscuri dell’universo di Crash sono già apparsi, è ovvio che prima o poi sarebbe arrivato anche Spyro. Anche se i due franchise sono tecnicamente separati, ci sono stati molti crossover nel corso degli anni. Dopo aver svelato elementi a tema Spyro in arrivo in On The Run, è stato rivelato il crossover con Dark Spyro.

Una silhouette del drago è stata twittata dall’account Twitter ufficiale del gioco durante il fine settimana, sfidando i giocatori a indovinare chi sarà il prossimo boss della terza stagione. Ebbene, nonostante la facilità dell’indovinello a prima vista, in realtà era un po’ più difficile di quanto sembrasse. Infatti, Spyro non arriverà su On The Run nella terza stagione, Dark Spyro sì. La rivelazione pubblicata anche su Twitter è iniziata con Crash in una skin di Spyro. Mentre Crash inizia a ballare, Dark Spyro appare dietro di lui e sembra che abbia pianificato qualcosa di sinistro per il destino del Bandicoot. Si spera che il famoso draghetto, sarà presto aggiunto anche al gioco, ma ancora non è stato ufficializzato nulla a riguardo. La terza stagione di On The Run prenderà il via l’11 giugno 2021, a quel punto i giocatori potranno affrontare Dark Spyro per la prima volta. Un recente data mine sembra suggerire che il nuovo personaggio, sarà seguito da molti altri. Al momento, il nuovo boss è l’unico personaggio di Spyro confermato per il titolo mobile di Crash.

In effetti, il tema della terza stagione potrebbe essere Spyro dall’inizio alla fine, il che di certo non sarebbe male. Per quanto riguarda il pieno ritorno di Spyro nel suo stesso gioco, ciò continua a rimanere improbabile, per ora. Activision ha recentemente annunciato che Toys For Bob, lo studio responsabile della maggior parte dei titoli di Crash e Spyro, ai giorni nostri, è impegnato con Call of Duty: Warzone. Tuttavia, i successi continueranno ad arrivare per On The Run, soprattutto dopo che ha collezionato 24 milioni di download nella prima settimana. Crash Bandicoot: On The Run è disponibile per dispositivi mobile.