Playdate: aperti i pre-ordini per un bundle con 24 giochi

La piccola console Playdate, di produzione indie e dotata di una manovella che funge da controller, si aprirà ai pre-ordini per luglio 2021 con un’offerta da non lasciarsi sfuggire. La casa di sviluppo Panic, publisher di Firewatch (2016) e Untitled Goose Game (2019) ha deciso di vendere il prodotto in questione in bundle con ben 24 titoli che sono stati condivisi nelle prime dodici settimane d’esordio, ad una cifra pari a $179. La notizia è stata condivisa sul loro sito ufficiale.

Oltre a ciò, Panic ha annunciato che Playdate sarà per la prima volta accessoriata: sebbene non sia stato ancora messo sul mercato, la console avrà un impianto stereo che però è ancora sprovvisto di data e prezzo di lancio. Lo stereo del palmare sarà dotato di sistema Bluetooth e, oltre a ciò, sarà in grado di caricare l’hardware e contenere un piccola penna, che sarà inclusa.

Non è finita qui, il bundle potrà essere comprensivo, in aggiunta, di cover per il palmare. Chiaramente il prezzo salirà a $199, mentre l’accessorio venduto singolarmente costerà $29. Gli sviluppatori di Playdate fanno sapere le software house potranno procedere alla produzione di videogiochi per la console indie grazie ad un kit chiamato “Pulp“.

In definitiva, alcune caratteristiche tecniche vengono così riassunte: il display bianco e nero è di 2.7 pollici, mentre le misure del prodotto sono 74 x 76 x 9 millimetri; presenta su un lato una piccola manovella che potrà essere ruotata a seconda dei giochi che la prevedono (come nel caso di Crankin’s Time Travel Adventure). Sul prodotto è presente anche un jack per le cuffie, una porta USB e supporto Wi-fi e Bluetooth.