Frogun: platform old school annunciato per console e PC

L’editore Top Hat Studios e lo sviluppatore Molegato hanno annunciato Frogun, un platform in stile old school in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam nel 2022. Una campagna Kickstarter che ha raggiunto i € 5.000 in finanziamenti si è appena conclusa. In questo modo, la società ha raggiunto il suo obiettivo di finanziamento. Il gioco promette un’estetica colorata e old school, molti nemici e trappole su cui usare il Frogun, scorciatoie e segreti da trovare e molti oggetti da trovare. Il gioco sembra divertente con un’atmosfera da Capitan Toad, anche se non è un perfetto 1 a 1. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Diventa il miglior esploratore della terra in questa simpatica e affascinante avventura a tema retrò!

I genitori di Renata sono esploratori, archeologi e inventori di fama mondiale che viaggiano in tutto il mondo scoprendo i segreti del passato, portandola con sé nelle loro spedizioni. Tuttavia, nella loro ultima avventura, decidono di lasciarla al campo base: si dice che le rovine di Belzebù siano troppo pericolose! Per tre giorni interi aspetta, l’orgoglio ferito e annoiato a morte, finché non si è resa conto: se non sono ancora tornati, deve essere loro successo qualcosa! Afferra in fretta l’ultima invenzione dei suoi genitori, il Frogun, e si dirige alle rovine per salvarli e dimostrare di essere capace quanto loro!

Caratteristiche principali

Esplorate livelli colorati pieni di croccanti rovine pixelate, in una moderna rappresentazione dell’estetica low-poly.

Dalle leve ai pulsanti, trappole letali e adorabili nemici, ci sono molte cose su cui usare il vostro Frogun.

Trovate segreti o scorciatoie padroneggiando le meccaniche di presa.

Svelate un ulteriore livello di conoscenza trovando tutte le note di esplorazione.

Frogun uscirà il prossimo anno su Play Station 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.