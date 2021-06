Ynglet: in sconto su Steam un platform anticonvenzionale

Tra le varie uscite di questo mese su Steam, Ynglet è sicuramente uno dei più particolari: si tratta di un prodotto videoludico indie molto particolare. Nato dalle menti di Triple Topping, il gioco si identifica come appartenente al genere platform-adventure, il che è vero, ma presenta delle caratteristiche ampiamente rivisitate dei vari software dotati di piattaforme. Il titolo è uscito il 5 giugno 2021 ed è disponibile per PC.

Ynglet presuppone che il giocatore guidi e cerchi di liberare un microrganismo che vuole a tutti i costi trovare una via di fuga e, sostanzialmente, di uscire da un laboratorio e approdare nel mondo esterno, dopo che questo ha subito lo schianto di una cometa che ha spazzato via l’intera vita presente precedentemente sul pianeta. I livelli sono stati sviluppati in grafica bidimensionale e il piccolo protagonista unicellulare non si muoverà saltando da una piattaforma all’altra, bensì muovendosi tra delle gocce di liquidi disseminate per molteplici livelli, nelle quali il microrganismo potrà nuotare in totale sicurezza.

Coerentemente con il genere di appartenenza, Ynglet esordisce con un livello di sfida accessibile ai più, grazie alle fasi esaustive di tutorial e al sistema di checkpoint ben studiato. Insomma, si tratta di un videogioco che vuole uscire dagli schemi convenzionali a cui i più classici platform si attengono. Sulla piattaforma di Steam, fino al 12 giugno 2021, sarà possibile procurarsi questo software scontato del 10%.