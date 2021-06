Omen of Sorrow: in arrivo su Xbox One nel 2021

Il picchiaduro a tema horror, Omen of Sorrow, è stato pubblicato nel novembre del 2018 per PlayStation 4 (come esclusiva) e, successivamente, su PC via Epic Games Store nel luglio 2019. Di recente, l’azienda publisher Eastasiasoft e il team di sviluppo AOne hanno comunicato una notizia positiva per tutti i fan del genere: Omen of Sorrow, infatti, verrà reso disponibile per i “boxari” in possesso di Xbox One entro la fine dell’anno corrente 2021.

Il gioco è un picchiaduro sviluppato con il motore grafico Unreal Engine 4. Caratteristica importante è l’ampia possibilità di scelta in riferimento ai personaggi che il giocatore potrà gestire durante gli scontri faccia a faccia. In generale, i personaggi traggono tutti ispirazione dal genere dark-fantasy e horror, con un accenno mitologico. Il combat-system è stato studiato in modo da favorire le abilità del giocatore, garantendo un’esperienza completa sia per i neofiti del genere picchiaduro, che per i giocatori decisamente più navigati.

Interessante è anche la possibilità di sfruttare la meccanica “rollback” (GGPO). Con la poc’anzi citata tecnica, Omen of Sorrow offre ai fan di giocare in modalità online, garantendo loro un’esperienza appagante quasi priva di ritardi. É altresì possibile usufruire della modalità multiplayer in locale che permette di sfidare gli amici in scontri accattivanti.