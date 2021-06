Nintendo Switch Pro non supporterà il 4K, rumor

Sono arrivati molti rumors che circondano il Nintendo Switch Pro, la nuova console ancora non annunciata. Nonostante le voci secondo cui sarebbe stato annunciato ufficialmente entro la fine della scorsa settimana e che l’assemblaggio inizierà già a luglio, non si hanno ancora notizie ufficiali da Nintendo. In effetti, ci sono state così poche informazioni sull’ipotetica console che non sappiamo nemmeno se si chiamerà effettivamente Switch Pro. È solo un nome dato dai vari rumors,in attesa del suo annuncio.

Questo non ha impedito ai vari leak di fare svariate ipotesi, e oggi sono stati gettati ancora dubbi sulla discussione .Questi questi dubbi sono stati evidenziati da Wccftech dopo essere emersi su un thread taiwanese di ResetEra. L’affermazione, pone il dubbio sul supporto 4K della Nintendo Switch Pro. Secondo il thread, con riferimento alle informazioni recenti, la console non supporterà il 4K. Secondo le ultime indiscrezioni, Switch Pro funzionerà a 1440p quando è agganciato e 720p in modalità portatile. La speranza dei fan riguarda il supporto 4K,nel tentativo di tenere il passo con gli ultimi modelli di PlayStation e Xbox. Tuttavia, in passato, questo non sembra aver fatto parte dei progetti di Nintendo. La società ha proseguito con il proprio percorso, che di solito è completamente diverso da quello dai suoi concorrenti.

Oltre al nuovo rumor sulla risoluzione, il thread afferma anche che Nintendo Switch Pro sarà in grado di funzionare a 120 FPS in modalità portatile, il che sarebbe piuttosto impressionante se fosse vero. Questo sarà possibile poiché la console aggiornata includerà la tecnologia DLSS di Nvidia, un elemento importante se i rumors si rivelano veri. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Alcuni, come l’annuncio trapelato, che Nintendo doveva tenere a inizio giugno, servono solo per creare maggiore hype. Questo è abbastanza in linea con Nintendo, però. Non sarebbe poi così sorprendente che la grande N non annunci qualcosa di così importante fino a pochi giorni fino prima che la console sia pronta per il lancio. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.