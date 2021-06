Hearthstone Caverna dei Lamenti Recensione: mini-set, maxi carte

Quando si parla di Hearthstone, nello specifico in questa recensione del mini set Caverna dei Lamenti, è proprio vero: le dimensioni non contano. La qualità delle 35 carte del mini set (che diventano 66 con le doppie copie di ciascuna escluse le leggendarie) è innegabile; e dimostra la dedizione di Blizzard nei confronti dei pro player e dei suoi giocatori leggendari e più affezionati in generale. Una dedizione, a dire il vero, ritrovata di recente, ma recuperata ora in toto e senza eccezioni (o classi preferite).

Il maggior merito di Caverna dei Lamenti è proprio questo: l’imparzialità. Guardando ai risultati dei deck nella ladder prima dell’espansione, e dopo, è immediato rendersi conto di quanto QUASI ogni errore di Forgiati nelle Savane sia stato recuperato. Un merito non da poco, specialmente se si pensa che queste prime nuove espansioni dell’anno del Grifone non si limitano a rivoluzionare i set annuali. Ma l’intera struttura del formato standard.

Una mini espansione LUDICA al 100%

In questa recensione, dunque, preferisco concentrarmi sul gameplay nudo e crudo, piuttosto che su aspetti meno ludici (anche se importanti). Le ragioni sono semplici. Anzitutto, credo sia ormai superfluo parlare dell’eccezionale qualità dei doppiaggi, ad esempio, riservati a ogni carta e minion. Così come non serve lodare ulteriormente gli effetti, le animazioni in game e gli artwork.

Infine, è la natura stessa del concetto di mini set a condurre verso un’analisi più pratica. A metà tra nerf e buff indiretto, e volontà di sperimentare con nuove carte che vivacizzino il meta tra una release e un’altra, i mini set diventano lo strumento di controllo ludico perfetto per Hearthstone. E, come tali, meritano un’analisi più scientifica possibile.

Hearthstone Caverna dei Lamenti : le migliori carte del mini set (per lo standard)

Quale miglior scientificità, per una mini-espansione di Hearthstone, di un’analisi approfondita delle migliori carte del set? Prima di iniziare, però, una disambiguazione è obbligatoria. Sebbene, infatti, le carte del set siano ottenibili tutte insieme contemporaneamente acquistando il pacchetto a 14.99 Euro, o 2000 gold in game, è anche possibile craftare le carte della Caverna dei Lamenti con polvere arcana. In caso intendiate usare questa recensione come una cartina tornasole per decidere con assoluta certezza quale carta craftare… non fatelo. Al netto della fiducia in me stesso, e della mia conoscenza del gioco e del meta, non ho ancora la sfera di cristallo a disposizione.

Scherzi a parte siete avvertiti: quella che vi fornisco oggi è una fotografia del meta soggetta, probabilmente, a evoluzioni e cambiamenti. Craftate con la testa, e non venite a dirmi che è colpa mia poi eh!

> Ectoplasma Divoratore (cosa sono i Giramondo?)

Ectoplasma giramondo è un piccolo 3/2 a costo 3, che però è interessante citare fra le migliori carte del mini set in quanto introduce una nuova tipologia di minion nell’equazione: i Giramondo. Simili ai lacchè, i Giramondo non sono evocabili se non tramite gli effetti di altre carte. E possiedono ciascuno un effetto differente a caso tra scudo divino, furtività, lifesteal, assalto, veleno. Body 2/2, i Giramondo non sono certo annoverabili tra le più grandi innovazioni del gioco. Ma lato ludico, specialmente nelle prime fasi di gioco, sono decisamente noiosi da affrontare. Perciò, infine, Ectoplasma Divoratore è obbligatorio in ogni lista “Rantolo di morte” del Cacciatore di demoni. Semplicemente perchè, alla sua dipartita, viene sostituito da un piccolo, curioso giramondo…

> Ladro D’anime

Se giocate in standard e vi trovate a combattere con un Ladro d’anime, di certo non passerete un buon quarto d’ora, pensando a come far fuori rapidamente questo demone 2/6 a costo 4. Se, invece, siete giocatori WILD, fuggite, sciocchi! Non avete più nulla da fare per questa partita, GGWP. Il ladro d’anime, infatti, trasforma il costo in mana di ogni carta che chi l’ha giocata pesca in un costo salute. In standard, dicevamo, significa fare qualche giocata early di carte che magari avrebbero visto il terreno solo molto più in là. Ma in WILD, può avere conseguenze decisamente peggiori. Esistono carte che voi giocatori di standard non potete neanche immaginarvi (semi cit); carte che rendono l’unico drawback del ladro, il costo in salute, un ennesimo punto di forza. Ma non mi dilungo. Ladro d’anime è di certo una delle migliori carte del mini set, punto e a capo.

> Esploratrice Primordiale

Esploratrice Primordiale è la classica carta che, semplicemente “ci voleva proprio”. Non di certo la carta risolutrice che ha ribaltato il tavolo per uno sciamano in netta precipitazione. Ma di sicuro una delle ragioni per cui, oggi, la classe tutta sciamani, murloc e natura è di nuovo sulla cresta dell’onda. Costo 3, quindi perfettamente dentro un’ottica aggro/tempo, l’esploratrice ci fa pescare una carta magia dal mazzo. Se è di tipo NATURA, pescheremo anche un minion elementale. Basta poco, a volte, per cambiare le sorti di una partita, o addirittura di una classe. Basta pescare due carte a costo 3, mettendo in campo una creatura 2/4.

> Vilserpe

Come l’ectoplasma poco più su, anche la Vilserpe entra di diritto e a gamba tesa in ogni mazzo deathrattle DH della locanda. Oltre ad avere un body di tutto rispetto per il costo, 3/2 costo 3, è dotata sia di assalto che di Rantolo di morte, sinergizzando perfettamente con il playstile e le carte del DH. Quando la Vilserpe morirà, infliggerà infatti 1 danno a tutti i servitori nemici. E con tutti i mazzi che sciamano piccole creature presenti nella ladder, anche senza assalto la Vilserpe sarebbe comunque finita in questa lista!

> Mutanus il Divoratore

Questo Murloc affamato è nel mio radar dall’annuncio del mini-set, e non ne è ancora uscito. Riconosco che, forse, la mia preferenza per Mutanus potrebbe essere un po’ prematura, dato che trova gioco in mazzi non sempre da Legend, e non è ogni volta risolutiva delle partite quando giocata. Però, se calata sul terreno con giudizio e cervello è capace di ribaltare i piani del nemico come il fatidico calzino. Divorando un minion casuale nella mano dell’avversario, può prevenire fastidiosi OTK, eliminare quella Alexstrasa che avrebbe inflitto 8 succosi danni ai nostri LP; o semplicemente costringere il giocatore avversario a rivedere la sua strategia, donandoci il vantaggio tattico. Infine, Mutanus assorbe i punti di attacco e difesa del minion eliminato, ponendo sul terreno nella maggior parte dei casi una creatura abbastanza grossa da far preoccupare chiunque. Costo 7, body 4/4, il murloc affamato non va sottovalutato!

I deck (standard) resi possibili dalla Caverna

Infine, a prescindere dalla qualità intrinseca delle singole carte, ci sono alcuni nuovi arrivi provenienti dalle profondità della Caverna che hanno rivitalizzato deck e classi date per morte fino alla prossima espansione. Non si tratta necessariamente, quindi, di carte forti prese da sole; piuttosto, di carte con ottime sinergie. Ecco dunque le liste, e una breve spiegazione, dei migliori deck “rinati” dalla Caverna dei Lamenti, grazie, appunto, alle suddette inattese nuove sinergie.

ATTENZIONE: non sono tutti deck da Tier 1; ma sicuramente deck performanti che prima di Caverna dei Lamenti non erano utilizzati/utilizzabili. Via con le liste!

NOTA BENE: In calce a ogni lista troverete un codice. Se copiate quel codice e create un nuovo deck sul medesimo dispositivo (mobile o PC) il gioco comporrà per voi il mazzo (ma se non avete le carte della lista nella collezione, non potrete giocarlo).

> Big deathrattle Demon Hunter

Il Big deathrattle Demon Hunter è spaventoso. Ve lo dice uno che lo ha giocato, e se li è visto giocare contro da prima che diventasse performante come lo è ora, grazie alle carte di Forgiati nelle savane e Caverna dei Lamenti. La strategia è semplice: per i primi turni giocate intorno ai rantoli di morte delle vostre creaturine più minute. Sopravvivete, infliggete qualche danno cheap, e fate in modo di avere il terreno sgombro per le fasi di late game. Poi, iniziate a calare i demoni grossi, ma grossi davvero. Grossi che evocano altri grossi dal deck, grossi che fanno costare 2 mana in più tutte le magie nemiche. E grossi che attaccano qualunque bersaglio attaccato dal vostro eroe subito dopo, con 8 salute e 8 vita, e pure assalto. Aiuto.

### B I G

# Classe: Cacciatore di Demoni

# Formato: Standard

# Anno del Grifone

# 2x (1) Arco Mirasalda

# 2x (1) Zanne Perforatrici

# 2x (2) Razziatore di Bottini

# 2x (2) Zannaguzza

# 2x (3) Ectoplasma Divoratore

# 2x (3) Maestro Lamaspina

# 1x (3) Mastro Cacciatore Kreen

# 2x (3) Vilserpe

# 2x (4) Illusionista Rinomata

# 2x (4) Urlavile Rabbiosa

# 1x (5) Taelan Fordring

# 2x (6) Vilevocatrice

# 1x (7) Oratore della Morte Spinanera

# 2x (8) Inquisitore Illidari

# 2x (8) Tormentatore Marcacuori

# 2x (9) Comandante della Fossa

# 1x (9) N’zoth, Dio degli Abissi

CODICE DA COPIARE PER OTTENERE LA LISTA IN HEARTHSTONE:

AAECAea5AwTj1AOb2AO/7QOoigQNg8cD4c4D2NMDyd0Du+0DvO0D/e0D/u0DqO8Dr+8DgIUE1J8EoaAEAA==

> Spell Druid

Lo spell druid, divenuto token druid, torna ad essere spell druid misto con token druid misto con beast druid, grazie alle carte di Forgiati nelle savane, e a una piccola bestia 4/9 che evoca vipere 4/2 con assalto ogni volta che giochiamo una magia natura. Il segreto, è che con il druido potete metterla in gioco prestissimo, e iniziare a giocare fastidiose magie a costo 0 che diventeranno l’incubo di ogni nemico. Soffre un po’ carte che azzerano il terreno, e fanno danni AOE. Ma con la mano giusta, diventa inarrestabile.

### SpellATO vivo

# Classe: Druido

# Formato: Standard

# Anno del Grifone

# 2x (0) Fioritura Fulminea

# 2x (0) Innervazione

# 2x (1) Studi sulla Natura

# 2x (2) Eclissi Lunare

# 2x (2) Eclissi Solare

# 2x (2) Indovina il Peso

# 2x (2) Pelle di Legnoduro

# 2x (2) Seme Vivente Gr. 1

# 2x (3) Fortuna Fungina

# 2x (4) Anima della Foresta

# 2x (4) Crescita Eccessiva

# 2x (5) Potenziamento Corteccia

# 2x (5) Sciame di Lucciole

# 2x (8) Malazanna Degenere

# 2x (8) Protezione Cenariana

CODICE DA COPIARE PER OTTENERE LA LISTA IN HEARTHSTONE:

AAECAaa4AwAP5boD6LoD7LoD77oDm84D8NQDieADiuADpOED0eEDjOQDtuwDjvADrp8E158EAA==

> Aggro/Elemental Shaman

Ultimo ma non ultimo l’aggro Shaman. Possibilmente elemental, ma non è obbligatorio. In ogni caso, lo sciamano pare aver trovato la sua dimensione e identità in una via di mezzo tra cacciatore, mago e druido, puntando su massicce evocazioni di massa, danni AOE, trasformazioni, evoluzioni e, soprattutto, armi pesanti, ma così pesanti, che quasi quasi questo mazzo andava chiamato Weapon Shaman. La strategia se giocate un aggro shaman è facile: attaccate. Sempre. Comunque. La. Faccia. Ma allora più che aggro è un face shaman? Boh, chi lo sa. La classa più trasformista e in perenne evoluzione di tutte è di nuovo in giro. E non vi piacerà (se non siete voi a giocarla, ovvio).

### ElementaLe Watson

# Classe: Sciamano

# Formato: Standard

# Anno del Grifone

# 2x (1) Elementale Fiammeggiante

# 2x (1) Vapore Lamentoso

# 2x (2) Arma Roccia Dura

# 2x (2) Custode dell’Arena

# 2x (2) Nembo Minaccioso

# 2x (3) Assalto della Tempesta

# 2x (3) Cavernologa Ancestrale

# 2x (3) Fulminatore Arido

# 1x (3) Istruttrice Cuorfiammante

# 1x (3) Oratrice Gidra

# 1x (3) Portale: Sacrespire

# 2x (4) Spettro della Terra

# 2x (4) Tiro al Bersaglio

# 2x (4) Torrente

# 2x (5) Guardingo delle Ninfee

# 1x (5) Inara Schiantatuono

# 2x (5) Martelfato

CODICE DA COPIARE PER OTTENERE LA LISTA IN HEARTHSTONE:

AAECAfWfAwTbuAOczgP1zgOu3gMNk7kDp94DqN4Dqt4D4OwD4ewDre4Dr+4D4+4DlPADjZ8E/p8E46AEAA==

Piattaforma: PC-Mobile

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Blizzard

Una mini-maxi espansione confezionata con sapienza e tanta “testa”. Pensata per rivalutare le classi uscite meno prepotentemente dalla rotazione, senza però stravolgere gli equilibri del tutto. Un colpo al cerchio, e uno al Murloc insomma, che accontenta davvero tutti come non accadeva da tempo. Già in occasione della precedente release di un mini-set, poi, avevo avuto modo di valutare l’efficacia del sistema dei mini-set. Che rilasciati in questa formula adatta anche ai giocatori free-to-play consente a Hearthstone di rimanere fedele ai suoi stilemi e valori originali.