Gli Europei di Calcio saranno presenti in Animal Crossing New Horizons

Sin dal suo arrivo su Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons, capitolo più recente della longeva serie di life simulator sviluppati da Nintendo, ha introdotto diverse novità uniche, in grado di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco. Tra queste, un posto di rilievo è sicuramente occupato dal Terraforming, feature che consente ai videogiocatori di modificare radicalmente l’aspetto e la struttura delle proprie isole virtuali. In un anno così particolare, privo di occasioni per vivere dagli spalti eventi e manifestazioni di più ampio respiro, Animal Crossing Life, una delle principali community di fan italiani del titolo, attiva da oltre 12 anni, ha sfruttato questa meccanica di gioco per confezionare una nuova Isola, dedicata all’appuntamento calcistico più atteso dell’anno: Euro 2020.

Calciopea, questo il nome dell’isola virtuale, ha tutto ciò che serve per vivere le emozionanti partite degli Europei di Calcio da una prospettiva inedita: dai campi di allenamento agli spogliatoi, dallo Stadio principale, pronto ad ospitare gli attesissimi match, alle postazioni fotografiche, con dei divertenti cartonati per immortalare i ricordi legati ad Euro 2020, fino al Viale delle Nazioni, un’area con degli stand dedicati a ciascuna delle 24 nazioni che prenderanno parte alla manifestazione, con degli oggetti che rappresentano le particolarità di ciascun Paese.

A ciò si aggiunge un contenuto extra, rivolto anche a chi non ha ancora mosso i primi passi nel videogame. L’isola è infatti accessibile anche attraverso un sito web dedicato che offre, in aggiunta a un tour virtuale delle aree visitabili, anche un kit per il tifoso da indossare in-game, comprensivo di maglia di gioco, bandierina e make-up, utile per supportare gli Azzurri e le altre compagini impegnate nella fase finale della competizione, e perché no, per scattare foto ricordo di un evento indimenticabile come Euro 2020.

Il videogioco Nintendo venduto più velocemente in Europa, con oltre 7 milioni di copie vendute, si dimostra ancora una volta simbolo della creatività per eccellenza, un luogo di incontro ideale per settori e ambiti più disparati, dentro e fuori dal videogame. Animal Crossing: New Horizons ha segnato il debutto della serie Animal Crossing su Nintendo Switch e ha introdotto nuove funzionalità come la realizzazione di oggetti, nuovi modi di decorare sia gli interni che gli esterni, l’esclusivo Nook Phone e tanto altro ancora. Come nei giochi precedenti della serie, i giocatori possono intraprendere tante attività diverse e incontrare nuovi e vecchi personaggi, mentre si godono in pace il trascorrere delle stagioni sull’isola, che seguono in tutto e per tutto quelle della vita reale.