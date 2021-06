Tales of Arise: svelato il peso d’installazione su PS5

Manca veramente ancora tanto all’uscita sugli scaffali dei negozi per Tales of Arise su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5, la cui pubblicazione è stata fissata da Bandai Namco Entertainment per il 10 Settembre 2021. Nonostante questo, nel corso delle recenti ore, sono arrivati alcuni dettagli sul peso d’installazione totale che avrà l’opera nipponica su PlayStation 5.

Ebbene, sull’ammiraglia di casa Sony, Tales of Arise occuperà in totale ben 37 GB. Però, bisogna dire che attualmente non si considera la patch in arrivo dal day one, quindi tale peso potrebbe variare al giorno del lancio. Inoltre, sarà possibile pre-scaricare l’iterazione a partire due giorni prima dalla data d’uscita ufficiale, ossia l’8 Settembre 2021. Parlando del peso, non abbiamo nulla di paradossalmente grande, dato che alcune maggiori produzioni presentano un peso molto più esoso in termini di GB richiesti per l’installazione.