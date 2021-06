Hell Architect Prologue: disponibile da oggi il prologo del gestionale sugli Inferi

Da oggi 9 giugno è disponibile Hell Architect Prologue, versione indipendente e gratuita di Hell Architect, che uscirà in versione completa durante questo 2021. Sviluppato da Woodland Games e pubblicato dall’italiana Leaonardo Interactive, il gioco inizia nel momento in cui il giocatore viene assunto come direttore dell’Inferno, con il compito di gestire e migliorare il mondo degli inferi in modo da lasciare senza parole persino Lucifero in persona.

Per l’occasione è stato fatto uscire un trailer per l’uscita, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione di Hell Architect Prologue nella pagina Steam:

Crea l’Inferno dei tuoi sogni: avrà i famosi 9 gironi o creerai il tuo caos personale seguendo l’istinto?

Inizierai il gioco con dei fabbricati di uso comune come bagni (si, anche all’Inferno vengono utilizzati!) e mense; fatti strada tra altari e bagni e finisci il lavoro aggiungendo complicati strumenti di tortura.

– Costruisci il tuo Inferno usando diversi materiali come: sporcizia, metallo, carbone, ecc. e diventa il migliore direttore che l’Inferno abbia mai avuto!

– Prenditi cura dei tuoi peccatori: dovrai dar loro da mangiare e da bere. Devono anche riposare (quindi dovrai anche costruire qualcosa su cui possano dormire). Ovviamente, non sei costretto a seguire tutti i punti della lista 🙂

– Il tutto viene proposto con una grafica in 2D gradevole ed elegante!

Puoi decidere come trattare i peccatori inviati nella tua umile dimora e scegliere la loro divertente (o meno) fonte di sofferenza: puoi punirli per aver disobbedito o semplicemente per puro diletto. L’Inferno è tuo e lo gestisci tu!