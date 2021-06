Smash Legends: disponibile il nuovo personaggio Flare

Un nuovo personaggio è disponibile in Smash Legends, il brawler/battle royale di Line Games. Si tratta di Flare, che arriva con la terza season e nuovi contenuti come il custom match e il Team Deatmatch Giant Mode.

Flare è una marksman che può colpire il nemico dalla lunga distanza con il suo cannone magico, creando esplosioni e fiamme.

Queste le sue abilità:

1) Small Kindling (attacco base)

Spara dal cannone. Il proiettile viaggia con un arco ed esplode all’impatto.

2) Gentle Heart (abilità)

Spara una gigantesca palla di fuoco in linea retta. La palla esplode all’impatto, infliggendo danni. La palla di fuoco viene sparata verso terra quando usata come abilità aerea, permettendo a Flare di saltare di nuovo con il rinculo, e infligge danni.

3) Happy World (ultimate)

Spara una gigantesca palla di fuoco in aria creando zone in fiamme. Le zone in fiamme durano pochi secondi e danneggiano tutti i nemici che entrano nell’area.

Come ottenere Flare:

Dopo aver acquistato lo Smash Pass, potete ottenere Flare una volta raggiunto il 25° livello. (Ricompensa del pass a pagamento)

Dopo lo SMASH Pass Stagione 3, Flare è ottenibile dai Silver Box o superiore.

Una volta terminata la stagione 3 dello SMASH Pass, potete ottenere Flare dagli Special o Super Special Box nel negozio.

Per tutte le novità dell’aggiornamento potete collegarvi al sito del gioco.

Qui sotto potete vedere il video pubblicato sul canale ufficiale YouTube di Smash Legends, che mostra le abilità di Flare.