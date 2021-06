Annunciato Battlefield 2042, gameplay reveal il 13 Giugno 2021

Finalmente, dopo numerosi rumor e leak, EA e DICE hanno finalmente svelato Battlefield 6 o, per meglio dire, Battlefield 2042, dato che questo sarà il nome ufficiale del titolo. L’annuncio è arrivato tramite uno spettacolare trailer adrenalinico sui canali social proprio in questi ultimi minuti, fomentando i fan più incalliti del brand sparatutto in prima persona che fa un salto temporale: dalla Seconda Guerra Mondiale ci porta all’anno 2042.

Purtroppo, dal trailer non si capisce tantissimo, vediamo solamente dei soldati combattersi tra loro vedendo alcune bocche da fuoco fino ad arrivare ai carri armati, elicotteri, aerei, per poi concludere la clip video con un tornado che inghiotte tutto ciò che si trova nel suo cammino. Come se non bastasse, all’interno del trailer è stato annunciato quando verrà svelato ufficialmente il gameplay di Battlefield 6: 13 Giugno 2021, di conseguenza avremo uno sguardo più approfondito all’opera videoludica durante il corso dell’E3 2021. Intanto, ecco altri dettagli diffusi dall’azienda: