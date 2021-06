E3 2021: ecco gli orari di Bandai Namco e Gearbox

L’E3 2021 si svolgerà dal 12 giugno al 15 giugno e un gran numero di sviluppatori e publisher avranno diverse cose da mostrare all’interno delle classiche presentazioni e conferenze. Di recente è stato svelato il programma con tutti gli orari della settimana, ma mentre erano noti tempi e date per diverse presentazioni (Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Square Enix e Capcom, ad esempio), mancavano alcuni dettagli.

Tramite l’account ufficiale Twitter della kermesse, è stato mostrato il programma aggiornato con le date e gli orari esatti di tutte le presentazioni per l’intero evento, e ora sappiamo quando saranno previsti anche gli spettacoli di Bandai Namco e Gearbox. Gearbox (che probabilmente parlerà del nuovo Borderlands) andrà in scena per primo, il 12 giugno quando qui in Italia saranno le 22:00, mentre lo spettacolo di Bandai Namco è fissato per il 15 giugno alle 22:25 italiane.

Lasciandovi al tweet qui sotto con tutti gli orari dell’E3 2021, vi ricordiamo che GamesVillage coprirà in diretta l’evento anche su Twitch.