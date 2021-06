Genshin Impact: ora disponibile l’update 1.6

Fortunatamente, alcun rinvio per il nuovo update di Genshin Impact, il quale passa quest’oggi alla versione 1.6 e portando all’interno della riuscita produzione targata miHoYo tantissimi nuovi contenuti.

Ci sarà una nuova area a tempo limitato, sbloccabile tramite la Story Quest di Klee e la Archon Quest. Attenzione, perchè quando la versione passerà oltre la 1.6, quest’area sarà chiusa definitivamente. Ovviamente, non poteva non arrivare il nuovo personaggio a 5 stelle, Kaedehara Kazuha (Anemo).

In più, il nuovo equipaggiamento sarà ottenibile e conta una nuova spada a 5 stelle, la Freedom-Sworn, un arco a 4 stelle, il Mitternachts Waltz e un Catalizzatore a 4 stelle anch’esso, il Dodoco Tales.

Non mancheranno nuove meccaniche di gameplay, come il Companion Move-In e il nuovo sistema di vestiario, senza contare i nuovi eventi che perdureranno per tutta la versione 1.6.

Insomma, miHoYo sa il fatto suo e continua a portare avanti il successo di Genshin Impact. Dove ancora potrà arrivare la produzione, approdata in ultimo anche su PS5? Fateci sapere che ne pensate!