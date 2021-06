Foreclosed: sollevamenti e schiacciate nel nuovo video

Foreclosed torna a mostrarsi con il nuovo episodio della miniserie di video che spiega in dettaglio le varie mod delle armi e gli impianti a cui il protagonista Evan Kapnos ha accesso nel gioco. Dopo la telecinesi mostrata nel primo episodio, ora è il turno dei sollevamento e schiacciamenti (Lift & Slam).

Gli impianti sono all’ordine del giorno nel futuristico mondo di Foreclosed, ma Evan ha una serie di impianti sperimentali che lo distinguono da tutti gli altri, garantendogli l’accesso a una gamma di poteri e abilità unici.

In questo secondo video viene mostrato come Evan riesca a sollevare a mezz’aria i nemici, rendendoli inermi, oppure come li riesca a schiacciarli a terra.

Foreclosed arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 12 agosto 2021.

Potete vedere il filmato a questo link sul canale YouTube di Merge Games. Il prossimo episodio di questa serie arriverà sempre a giugno, e mostrerà le abilità “machine gun mod”.

Questa la descrizione del gioco su Steam:

FORECLOSED è un’avventura coinvolgente ambientata in un mondo cyberpunk pieno di azione, suspense e potenziamenti sperimentali. Segui la storia di Evan Kapnos, la sua identità è stata da poco confiscata, gli sono stati tolti il lavoro, l’impianto cerebrale e l’accesso alla blockchain della città. Ma adesso deve fuggire, prima che la sua identità e i suoi impianti vengano venduti all’asta.