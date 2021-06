Call of Duty Vanguard non sarà svelato all’E3 secondo alcuni rumor

L’E3 2021 si avvicina e con il reveal del nuovo Battlefield ora giunto tra noi, si potrebbe assumere liberamente che si sussegua anche il reveal del nuovo Call of Duty Vanguard. Secondo VGC però, questo non sarà il caso. Sappiamo che è atteso per la pubblicazione sulle current e next-gen console nel mese di novembre ma a quanto pare, il focus della compagnia sarà sulla Stagione 4 di Warzone che verrà per la prima volta mostrata al Summer Game Fest.

Da quel che si sa, Vanguard avrà una campagna, il multiplayer e la modalità zombie tanto richiesta. Sarà ambientato nei teatri di guerra della Seconda Guerra Mondiale dell’Europa e del Pacifico, concentrandosi principalmente sulla creazione delle moderne Allied Special Forces.

Per quanto riguarda Call of Duty Warzone invece, potrebbe ricevere una mappa ambientata nella WWII, nello specifico nel Pacifico e sarà la più grande che la serie abbia mai visto. Comunque, ricordiamo che questi sono tutti rumor al momento, per questo GamesVillage vi invita a prendere il tutto con le pinze in attesa di novità ufficiali.