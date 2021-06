Rogue Spirit: demo disponibile su Steam

Annunciato ad aprile, Rogue Spirit è disponibile da oggi 9 giugno in versione demo su Steam. L’action-adventure in stile rogue-lite, in sviluppo da parte di Kids With Sticks e pubblicato da 505 Games, arriverà su PC, nella forma completa, ad agosto.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer della demo, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

La realtà e il mondo degli spiriti sono ora intrecciati: sconfiggi le armate del Caos e salva gli abitanti del regno di Midra dagli invasori demoniaci.

Rogue Spirit è un gioco di azione in 3D con meccaniche stealth e uno stile di gioco rogue-lite. Gioca nei panni del fantasma del principe del regno di Midra, possiedi i personaggi nemici e fai tue le loro abilità uniche per combattere la presenza malvagia che ha corrotto la tua terra.

Caratteristiche:

• Un gioco di azione con meccaniche stealth e uno stile di gioco rogue-lite

• Vesti i panni del risoluto principe di Midra

• Impossessati dei nemici che affronti e fai tue le loro abilità di combattimento per avere la meglio

• Impara a padroneggiare gli stili di combattimento dei vari personaggi, a potenziare le tue abilità e ad adattarti in un mondo in continuo cambiamento

• Esplora il favoloso regno di Midra e scopri la sua storia e le sue leggende

• 20 personaggi con abilità, armi e stili di combattimento unici

• 10 livelli con generazione procedurale ambientati in 5 biomi differenti

• Decine di essenze e abilità per rendere unica ogni partita

• Sblocca potenziamenti permanenti nelle varie partite

• Tanti boss e segreti da scoprire

• Grafica 3D ispirata all’arte asiatica tradizionale