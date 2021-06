Lost Judgment: il lancio globale ha triplicato gli sforzi dell’intero team

La grandiosa serie di Yakuza, inclusa la serie spin-off Judgment, è storicamente conosciuta per aver avuto dei lanci differenziati in base alle regioni, con la prima pubblicazione in Giappone per poi, solo dopo mesi o anni, arrivare in occidente. Lost Judgment però, segna il cambiamento da parte di SEGA, con il titolo che invece verrà lanciato in contemporanea globale.

Quindi, come tutto questo ha inficiato sullo sviluppo generale? Tra localizzazione, marketing, sviluppo e altro ancora che ora come ora dev’esser portato avanti tutto insieme, come ne risentirà il gioco? A queste domande, giunge una risposta da parte di Kazuki Hosokawa tramite Inverse, il quale ha spiegato che il lancio globale in contemporanea dell’attesissimo titolo ha “triplicato gli sforzi” per lo sviluppo di Ryu Ga Gotoku Studio.

Ha triplicato gli sforzi per l’intero staff di sviluppo. Fino ad ora, ci siamo concentrati sul mercato giapponese e la creazione di prodotti con il modo in cui stavamo andando a promuoverlo già in mente. Tuttavia, per Lost Judgment, sapevamo fin dall’inizio che volevamo lottare per un rilascio globale simultaneo, quindi abbiamo dovuto pensare a cosa sarebbe stato appropriato per il prodotto e come trasmettere l’appeal del prodotto in ogni regione.



Lost Judgment arriverà per PS5, PS4, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 24 settembre.