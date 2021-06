Ninja Gaiden Master Collection: problemi su PC per quanto riguarda la risoluzione

Ne è passato di tempo dall’ultima volta che abbiamo potuto vedere in azione il ninja preferito di tantissimi giocatori, Ryu Hayabusa, e ovviamente c’è dell’hype nell’aria per Ninja Gaiden Master Collection. Sfortunatamente però, la versione PC non brilla proprio per meriti.

Difatti, essa supporterà i 1080p e 60FPS e 4K 60FPS ma, oltre a queste opzioni, altre non ce ne sono. Secondo il listing di Steam comunque, pare che la situazione peggiori. Tramite la piattaforma Valve, saranno supportati soltanto il 720p, 1080p e il 4K. Per inserire opzioni in output differenti, servirà accedere alle proprietà del gioco (tramite Steam) e digitare “720p” o altro valore nelle “Opzioni Lancio”. Il tutto perchè pare non vi sia alcun modo di fare ciò in gioco.

KOEI TECMO e Team Ninja non hanno voluto rivelare, per ora, se tali opzioni saranno disponibili al lancio. C’è da dire che che i problemi per i porting PC del per il team non sono proprio nuovi, vedendo ai numerosi problemi (seppur, alcuni di questi, minori) di Nioh 2 The Complete Edition.

GamesVillage vi ricorda che Ninja Gaiden Master Collection arriverà domani su Xbox One, PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.