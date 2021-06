Dungeons and Dragons Dark Alliance: nuovo trailer adesso disponibile

Un nuovo trailer è ora disponiibile per il titolo targato Tuque Games, Dungeons And Dragons Dark Alliance, ricco di tantissimi dettagli per praticamente ogni lato della produzione. A partire dalla storia, la quale prende luogo a Icewind Dale, con altre location situate a Kelvin’s Cairn, Hinterlands e la Dwarven Valley, con i personaggi che tenteranno di fermare un’oscura alleanza di mostri leggendari.

Quattro saranno i personaggi che si uniranno per partire in missione. Drizzt, personaggio speciale e ben conosciuto nel mondo di D&D, Catti-Brie, Wulfgar e Bruenor. Ognuno di loro avrà a dispoizione un totale di 50 mosse e abilità lungo tutto il viaggio. Il combattimento si rifà al sistema composta da attacchi Leggeri, Pesanti e Speciali che possono essere messi insieme per creare combo.

Schivate, parate e contrattacchi saranno presenti, sebbene consumino stamina. Sarà possibile usare le Ulimate e i Colpi Potenziati per procurare un Danno Critico. I nemici saranno numerosi e di molteplici tipi, senza contare i tanti boss, affrontabili con loot che va dal Comune al Leggendario.

Dungeons And Dragons Dark Alliance sarà giocabile in cooperativa e uscirà per Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC, approdando al day one su Xbox Game Pass. Purtroppo, nessuno ha potuto provare il gioco tramite beta testing.