Sackboy A Big Adventure: collaborazione con Ratchet & Clank

Anche Sackboy: A Big Adventure festeggia l’arrivo di Ratchet & Clank: Rift Apart. Il gioco di casa Insomniac Games a breve sarà infatti disponibile per tutti a partire dall’11 giugno 2021 (forse anche in bundle con la stessa console stando ad un rumor) e per l’occasione Media Molecule ha deciso di avviare una sorta di collaborazione che includerà dei costumi e delle emote.

La collaborazione tra Ratchet & Clank: Rift Apart e Sackboy: A Big Adventure è stata annunciata direttamente tramite l’account Twitter ufficiale di casa PlayStation. Come specificato dal post lanciato nel primo pomeriggio italiano, il titolo di casa Media Molecule accoglierà i costumi di Ratchet, Rivet e Clank (i tre protagonisti del gioco) oltre che ad alcune emote. Una piccolissima anteprima ci è stata data proprio da PlayStation, tramite un’immagine che trovate in calce alla notizia.

Preparatevi per una avventura intergalattia vestendo di panni di Ratchet, Clank e River e le emote in arrivo.



Il pacchetto sarà disponibile, come detto poco sopra, a partire dall’11 giugno 2021 (potete leggere la nostra recensione cliccando qui) anche se al momento non è specificato se sarà interamente gratuito oppure no. Vi aggiorneremo non appena ci saranno dettagli ufficiali in merito, dunque continuate a seguire GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.