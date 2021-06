Naughty Dog: il nuovo progetto è solo multiplayer?

Dopo The Last of Us Part II, Naughty Dog potrebbe non essere più al lavoro su un gioco single player. Le ambizioni del team di sviluppo da sempre legato a PlayStation potrebbero infatti essersi spostate su un progetto interamente multigiocatore, come riportato da un annuncio di lavoro pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Naughty Dog mira con PlayStation 5 a portare lo stesso livello di qualità delle sue avventure single player in un progetto multiplayer. Ed è proprio questo che l’annuncio di lavoro recita, lasciando ovviamente pochissimo spazio alle interpretazioni. Ovviamente i piani in corsa possono ancora cambiare, dunque allo stato attuale, mancando di un annuncio vero e proprio del loro nuovo progetto non possiamo averne ancora la certezza.

Ci sono già diverse nuove speculazioni sul prossimo videogioco della casa del cane cattivo. Alcuni online pensano ad esempio che Factions, il multiplayer della saga di The Last of Us, possa in effetti diventare un gioco stand alone vero e proprio, con nuove modalità di gioco e ovviamente un revamp totale del gameplay. Anche per voi è così? Oppure il team di sviluppo punterà su nuovi progetti, completamente inediti mai visti prima? Fateci sapere le vostre opinioni in merito lasciando un commento alla notizia.