AMD: arrivano i primi commenti su Super Resolution per PS5 e Xbox

Il FidelityFX Super Resolution di AMD, già integrato in alcuni giochi su PC si trova oramai ad un passo da PlayStation 5 e Xbox Series X|Xbox Series S. E cominciano, ovviamente, a fioccare i commenti positivi. Per chi non sapesse di cose stiamo parlando, in parole povere si tratta di una tecnologia che scala la risoluzione di un gioco in maniera automatica durante la sua esecuzione, un po’ come accade con il DLSS. È la prima volta che ciò accade su console e lo sviluppatore Tomas Sala, creatore di The Falconeer, ha speso parole decisamente al miele per questa tecnologia.

Durante una intervista, infatti, Sala ha dichiarato che il FidelityFX Super di AMD renderà questa generazione di console molto interessante. Si tratta di una feature molto, molto importante e mai vista prima che permetterà di spingere la scheda video oltre i limiti, mantenendo però gli obiettivi decisi prima in fase di sviluppo, come magari i 4K e i 30 frame al secondo oppure una risoluzione meno standard, come 1800p e 60 frame al secondo.

Dal mio punto di vista un numero molto consistente di sviluppatori deciderà di usarla, così potranno concentrarsi sulla GPU e migliorare la grafica. Alcuni potrebbero usarla solo per raggiungere i 30 frame oppure risoluzioni vicine al 4K. Tutto ciò rende questa generazione molto emozionante.



Su PC il DLSS di Nvidia è già realtà e permette, ad esempio, di spingere al massimo anche giochi particolarmente esosi come Cyberpunk 2077. Su console invece i risultati di una tecnologia simile sono ancora lontani. Secondo voi entro quale anno questo tipo di tecnologia diventerà lo standard a livello di implementazione? Fateci sapere la vostra con un commento alla notizia.