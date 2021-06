Harry Potter Magic Awakened: annunciato il nuovo titolo sul maghetto inglese

Nell’attesa di scoprire qualche novità sull’anticipatissimo Hogwarts Legacy, che potrebbe arrivare durante l’E3 2021, Portkey Games continua ad arricchire l’universo videoludico del maghetto inglese più famoso di tutti i tempi presentando Harry Potter Magic Awakened, un nuovo titolo RPG per mobile, con un trailer di lancio globale.

Prepariamoci a tornare nei corridoi di Hogwarts in compagnia dei nostri compagni dopo essere stati sorteggiati dal Cappello Parlante in una delle quattro case della Scuola di Magia e Stregoneria più rinomata al mondo e ad affrontare incredibili duelli magici grazie alle carte collezionabili che troveremo nel corso del gioco.

Sviluppato da NetEase Games, Harry Potter Magic Awakened arriverà prima in oriente, con un’uscita prevista per questo inverno in Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Filippine, Thailandia, Malesia e Singapore. L’estate successiva invece, il gioco arriverà in Cina, a Taiwan, Hong Kong e Macao. Per quanto riguarda l’uscita in occidente invece, per il momento non sono state ancora rilasciate delle date.

Nei giorni scorsi era uscito un video con i commenti degli sviluppatori del titolo, incentrato sull’esperienza audio e video del gioco, con i design concept del team di creativi. Ma per scoprire qualche dettaglio in più su questo titolo dovremo aspettare novità da parte del developer. Se desiderate rimanere informati vi basterà controllare qui. O in alternativa seguirci su Gamesvillage.it!