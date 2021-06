Metal Unit in arrivo per Nintendo Switch!

Il developer JellySnow Studio, insieme al publisher Neowiz (lo stesso di Lies of P), hanno annunciato che il loro platform roguelike in 2D di ambientazione sci-fi, Metal Unit, arriverà su Nintendo Switch, attraverso il Nintendo eShop il prossimo 17 giugno. Dopo quasi un anno di early access, e l’uscita su PC (via Steam) dello scorso 27 gennaio, è dunque il momento per il titolo di arrivare anche sull’ibrida di casa Nintendo.

Il gioco, realizzato in stile pixel-art, è un platform a scorrimento orizzontale che racconta la storia drammatica di un’umanità quasi annientata, e della sua battaglia disperata per riconquistare il mondo ai mostri e alle macchine che l’hanno conquistato. Metal Unit ha dei classici elementi roguelike, che si fondono a un albero di ricerca basato su un sistema a punti. I giocatori potranno così sbloccare oggetti o abilità mano a mano che proseguono nel gioco. La grande varietà di armi e di attacchi disponibili permettono a chiunque di sviluppare il proprio, unico stile di gioco.

Su Switch il gioco costerà 15.99 €, e avrà due modalità di difficoltà, Normale e Inferno, tantissimi boss, cinquanta tipi diversi di nemici e centinaia di oggetti collezionabili. Metal Unit sarà disponibile in nove lingue, tra le quali però, purtroppo, non ci sarà l’italiano. Il titolo darà infatti doppiato in inglese, tedesco, russo, francese, spagnolo, giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale.