Jujutsu Kaisen: il manga va in pausa

Jujutsu Kaisen è sicuramente uno dei titoli che si trova attualmente sotto i riflettori quando si tratti del mondo manga e anime. L’opera di Gege Akutami si sta imponendo come uno dei lavori più interessanti del momento, e grazie all’anime anche la versione cartacea sta conoscendo un successo mai visto prima.

Tuttavia tanto successo e le fatiche per una serializzazione settimanale possono rivelarsi prostranti per chiunque, e questo è proprio ciò che è successo ad Akutami. Jujutsu Kaisen infatti andrà in pausa per un periodo di tempo indefinito proprio a causa delle condizioni di salute dell’autore.

L’informazione è arrivata attraverso il profilo Twitter @WSJ_manga che ha annunciato che Akutami si prenderà un break dalla sua serie, e per questo motivo Shueisha e Weekly Shonen Jump saranno costrette a mettere a riposo per un po’ uno dei loro manga di maggior successo.

La pausa inizierà ufficialmente nel numero 28 di Weekly Shonen Jump, e Akutami ha scritto di ritenere che la pausa possa durare fino a un mese, anche se è impossibile stabilirlo adesso. A seconda delle condizioni di salute del mangaka, Jujutsu Kaisen potrebbe infatti tornare prima, ma anche più tardi.

Una notizia sicuramente triste per i tanti fan della serie che Akutami ha iniziato nel 2017, quando è stato pubblicato il prequel, e la cui serializzazione è iniziata nel 2018. In questi anni però sono state rarissime le pause che il mangaka ha preso per se stesso, ed è quindi più che legittimo fermarsi per un po’. Anche e soprattutto perché Jujutsu Kaisen è ben lontano dai record negativi fatti segnare da opere come Hunter x Hunter, che vivono pause lunghissime tra un capitolo e l’altro.

Jujutsu Kaisen will be taking an indefinite hiatus after this week's Weekly Shonen Jump Issue #28 due to Gege's health condition.

According to the mangaka's note, it "should take around a month", but nothing is exactly specified.

