Manga: annunciati i candidati al Will Eisner Award

Quella dei manga è un’industria estremamente redditizia sia in Giappone che, negli ultimi tempi, oltreoceano, e soprattutto negli Stati Uniti. Si moltiplicano ormai le giurie che vogliono inserire alcuni di questi titoli nelle nomination per le più rinomate delle premiazioni. E così sarà anche per il Will Eisner Award.

Il Comic-Con International ha annunciato, attraverso il suo profilo Twitter, le nomination per questo prestigioso premio dedicato alla narrativa a fumetti, svelando anche che un certo numero di manga è stato selezionato per farne parte, anche perché il premio prevede una intera categoria, Miglior edizione statunitense di materiale internazionale – Asia, che sembra essere dedicata a queste opere.

Tra le opere selezionate in questa categoria ci sono I Had That Same Dream Again, I Wish I Could Say ‘Thank You’, A Journal of My Father, Remina, Ping Pong e Spy x Family. E non è finita qui, perché altre opere sono state comprese in categorie diverse. Per esempio Usagi Yojimbo, che è stato nominato nelle categorie per la miglior serie continuativa e la miglior scrittura, e in quest’ultima spicca anche Ping Pong. Remina è stato nominato anche nella categoria per il miglior artista, insieme a Venus in the Blind Spot del maestro Junji Ito.

Le votazioni andranno avanti per tutto il mese, concludendosi soltanto il 30 giugno, i vincitori saranno poi annunciati durante l’evento virtuale del Comic-Con il 23 luglio.

Non è la prima volta che il Will Eisner Award decide di onorare il mondo dei manga: nel 2020 The Way of the Househusband aveva vinto nella categoria come miglior pubblicazione umoristica, mentre Cats of the Louvre e Witch Hat Atelier si erano divisi il titolo come migliore edizione statunitense di un prodotto asiatico. Inoltre alcuni rappresentanti di spicco del mondo manga, come l’autrice Rumiko Takahashi (Inuyasha, Ranma 1/2) sono stati onorati con l’inserimento nella Eisner Award Hall of Fame.