Bayonetta 3 sarà presente all’E3 2021?

Bayonetta 3 è forse uno dei titoli più importanti ad essere stato annunciato ma, per ora, ancora nessuna traccia. Platinum Games e Nintendo, rispettivamente software house e publisher del terzo capitolo dell’opera, lo annunciarono oramai quattro anni fa durante i The Game Awards 2017 nei quali venne ufficializzato che si sarebbe trattato di un titolo in esclusiva per Nintendo Switch.

Un anno più tardi (2018), sempre gli sviluppatori del titolo comunicarono tramite il loro account Twitter all’importante gruppo di fan che i lavori di produzione di Bayonetta 3 “procedevano a meraviglia” e che avrebbero portato, di lì a poco, i primi due capitoli del franchise su Nintendo Switch. Nonostante le parole pronunciate da Platinum Games, tutti ci chiediamo che fine possa aver fatto l’ultimo tassello di questa importantissima saga action e la domanda sorge spontanea: questo fantomatico terzo capitolo verrà presentato in occasione dell’E3 2021?

La risposta non è semplice da dare, purtroppo. Le probabilità sono alte (e anche le speranze, perché no) in quanto in un’intervista di gennaio 2021 rilasciata dal coordinatore del team di sviluppo venne affermato quanto segue:

Non possiamo ancora parlarne, non spetta a noi. Comunque siamo a gennaio: dovremo pur far uscire qualche cosa, no? Credo sia alquanto sicuro aspettarsi l’uscita di qualche titolo. Intendo dire che il 2021 è ancora lungo.

Queste parole risultano tutt’altro che conferme per l’uscita di Bayonetta 3 ma, in effetti, sarebbe lecito aspettarsi un teaser trailer o anche solo una comunicazione che riporti che i lavori stanno procedendo, potendo rassicurare così i fan della saga. Ovviamente seguiremo tutti gli eventi dei prossimi giorni, perciò rimanete aggiornati insieme a noi di GamesVillage per ulteriori informazioni in merito.