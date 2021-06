E3: le prossime edizioni saranno in formato fisico-digitale?

Il 2021 sarà un anno diverso da tutti gli altri per l’E3. L’Electronic Entertainment Expo sarà per la prima volta interamente digitale, una decisione presa in risposta alla pandemia mondiale. Questo grande cambiamento è entusiasmante, ma arriva anche con un po’ di trepidazione, come fanno molti cambiamenti. Ma soprattutto se l’evento avrà successo, nelle prossime edizioni, potremmo assistere ad un cambiamento. I fan potranno scegliere come partecipare all’E3, se utilizzare la funzionalità digitale (tramite l’app e i canali di comunicazione) oppure scegliendo di partecipare in presenza.

La cancellazione dell’edizione 2020 è stato uno dei più grandi eventi nel mondo dei giochi dello scorso anno. Poiché la pandemia è iniziata così vicino a giugno, l’Entertainment Software Association (ESA) non ha avuto abbastanza tempo per riorganizzarsi e elaborare un piano di backup. Quest’anno l’evento è tutto digitale, ma secondo il presidente dell’ESA Stanley Pierre-Louis, l’expo potrebbe essere ibrido, fisico-digitale, dalle prossime edizioni. Pierre-Louis ha affermato che l’ESA spera di ospitare l’evento del prossimo anno in presenza. Tuttavia, alcune delle nuove idee che sono arrivate con l’E3 2021 completamente digitale hanno aperto le porte alla combinazione di digitale e fisico in un modo più tangibile il prossimo anno e oltre. Di seguito il commento del presidente dell’ESA: