Resident Evil Village è in cima alle classifiche di Sony

Resident Evil Village è l’ottavo dei più imponenti capitoli della saga di videogiochi survival-horror più influente di sempre. Uscito il 7 maggio scorso, è stato acclamato e criticato parecchio, sia per quanto concerne la difficoltà del gioco in sé, sia per la sua longevità. L’opera è il sequel diretto di Resident Evil 7: Biohazard, rappresentando una continuazione nella narrazione della storia di Ethan Winter.

Il titolo di Capcom, a quanto pare, nonostante le critiche è riuscito a piazzarsi in una posizione invidiabile a livello di vendite e download effettuati. Dal PlayStation Blog è, infatti, emerso che Resident Evil Village si è conquistato la cima delle classifiche di download nel PlayStation Store per il mese di maggio 2021.

Questo ottimo risultato è stato raggiunto non solo nella classifica americana e europea di PlayStation 5, bensì anche in quella europea di PlayStation 4. A fare concorrenza a Village ci sono altrettanti titoli che sono stati molto influenti in questa stagione primaverile: un esempio piuttosto rilevante è quello di Returnal (uscito il 30 aprile 2021 in esclusiva per PlayStation 5) o FIFA 21 (9 ottobre 2020)

Il survival-horror in prima persona è sicuramente riuscito a raggiungere questi risultati grazie al suo gameplay, ispirato ad uno dei precedenti capitoli: Resident Evil 4. Altra caratteristica del gioco da non trascurare assolutamente è anche la cura che Capcom ha impiegato nella narrazione e nella caratterizzazione dei personaggi che Ethan incontra durante la storia. Un esempio fra tanti potrebbe essere la figura del Duca, o ancora Lady Dimitrescu. Ricordiamo che il titolo è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC e, inoltre, sul nostro sito è presente la recensione.