Overwatch supporterà il cross-play

Overwatch, il first-person-shooter online di Blizzard Entertainment, è stato pubblicato da Square Enix nel lontano 2016. Di acqua sotto i ponti ne è passata e sempre più fan si sono avvicinati al titolo (anche recentemente), toccando quote inimmaginabili che hanno raggiunto i 60 milioni di giocatori. Data l’incessante popolarità di questo FPS, Blizzard ha deciso tempo fa di mettere in cantiere un secondo capitolo del franchise, anche se non ha la minima intenzione di abbandonare il così popolare primo capitolo.

Il primo Overwatch, infatti, supporterà il cross-play: ciò vale a dire che il titolo sarà in grado di far comunicare i giocatori che partecipano agli scontri online tramite piattaforme differenti. Per esempio, un gamer che sta gioca tramite Nintendo Switch potrà senza dubbio sfidare tramite collegamento ad internet un altro che utilizza la PlayStation. Stesso discorso varrà per gli utenti di Xbox e PC chiaramente.

La funzionalità del cross-play potrà essere tranquillamente disattivata su qualsiasi piattaforma, ad eccezione per gli utenti che sfruttano un PC. Il game-director di Overwatch, Aaron Keller ha annunciato tramite l’ultimo aggiornamento di sviluppo (su Youtube) che questa caratteristica verrà introdotta dapprima in versione beta (che arriverà presto) e che sarà accessibile a tutti coloro che effettueranno il log-in o creeranno un account sul sito Battle.net. Infine, come incentivo, è stato comunicato che tutti i giocatori che si registreranno su Overwatch prima della fine del 2021 riceveranno una “Golden lootbox“.