Star Wars Jedi Fallen Order: arriva l’11 giugno anche su PS5, rumor

Star Wars Jedi: Fallen Order uscirà l’11 giugno, lo stesso giorno dell’annuncio. Lo afferma una fonte che ha parlato con The Gamer, che è stato il primo a riportare la notizia . EA non ha rivelato ufficialmente molto sull’uscita del gioco per PS5, ma questo avrebbe senso se la società avesse solo intenzione di annunciare che le persone possono uscire e acquistare il gioco ora.

La fonte della voce è un rivenditore di videogiochi del Regno Unito, e afferma che i negozi hanno già ricevuto copie fisiche del gioco su PS5 ed è stato detto dalla sede centrale che ci sarà un annuncio e un lancio l’11 giugno, venerdì. Se è vero, questa non sarebbe la prima volta che i rivenditori hanno trapelato una data di uscita. Prima, l’unica cosa che si sapeva della versione PS5 di Star Wars Jedi: Fallen order, era che il gioco esisteva e sarebbe uscito quest’estate. Gli utenti che già possiedono la versione PS4 non dovranno acquistare l’aggiornamento, poiché lo riceveranno gratuitamente. Ad aprile è stato confermato che Electronic Arts aveva in programma di lanciare Star Wars Jedi: Fallen Order per PS5 e Xbox Series X/S quest’estate. Con una serie di miglioramenti tecnici, la versione aggiornata del gioco di azione e avventura di Respawn sarà disponibile anche come upgrade cross-gen gratuito per i proprietari esistenti.

EA ha pubblicato un aggiornamento di ottimizzazione di nuova generazione a gennaio, che migliora le versioni Xbox One e PS4 del gioco quando viene riprodotto sulle ultime console Microsoft e Sony. L’aggiornamento migliora il frame rate e gli intervalli di risoluzione dinamica su Xbox Series X/S e PS5. Anche le due console più potenti hanno migliorato le risoluzioni di post-elaborazione. Electronic Arts ha dichiarato a luglio 2020 che il gioco Jedi Fallen Order aveva superato i 10 milioni di giocatori. L’editore lo ha definito uno dei titoli di successo degli ultimi anni e il CEO Andrew Wilson lo ha definito il primo titolo di un franchise completamente nuovo, suggerendo che un sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order è sulle carte. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.