Control: secondo un rumor sarà gratis su Epic Games

L’ultima fatica di Remedy Entertainment, ovvero Control (uscito il 27 agosto 2019), secondo alcuni rumor potrebbe essere riscattabile gratuitamente a partire da oggi su Epic Games Store. A sollevare questa ipotesi è stato il sito tedesco Mydealz, il quale suggerisce che il titolo pubblicato da 505 Games potrebbe essere scaricato senza alcun costo a partire dalle 17.00 di oggi, 10 giugno 2021 e per una settimana.

Il sito tedesco è una buona fonte e attendibile, in quanto non è la prima volta che formula ipotesi che si sono poi rivelate corrette, risultando così rassicurante in materia di sconti e offerte particolari sui vari store di gaming. Prendendo il rumor per quello che è, se dovesse verificarsi quanto previsto sarebbe l’ideale poter usufruire di questo titolo TPS scontato al 100% e non lasciarselo sfuggire.

Control è decisamente il progetto più ambizioso di Remedy e ci catapulta in un universo strano e particolare, costellato di abilità soprannaturali, equipaggiamenti e outfit modificabili in pieno stile RPG, ambienti dotati di una fisica decisamente reattiva e combattimenti molto profondi e dinamici. La trama ruota attorno a Jesse Faden, la nuova direttrice di un’agenzia segreta che ha sede a New York, la quale è stata però, invasa da una forza ultraterrena. Jesse in qualità di nuovo capo, avrà il compito e obiettivo di ristabilire l’equilibrio e riottenere il controllo sull’agenzia.

La recensione del titolo nella sua Ultimate Edition è disponibile sul sito di GamesVillage a questo link e ricordiamo che Control è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.