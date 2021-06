Summer Game Fest 2021: rivelati i titoli di Tribeca Games presenti all’evento

Co un thread ufficiale sulla pagina di Twitter, è stata comunicata la presenza al Summer Game Fest, del Tribeca Games Festival 2021, venerdì 11 giugno. L’evento punterà i suoi riflettori su giochi importanti come Kena: Bridge of Spirits, Lost in Random, Sable, 12 Minutes e altro. Saranno presenti ospiti come Reggie Fils-Aime, Guillermo del Toro, , Hideo Kojima a partire dalle 11:00 PT / 14:00 ET, le 19:00 ora italiana. Potete trovare qui, gli appuntamenti di tutte le conferenze del Summer Game Fest 2021 e dell’E3.

Durante l’evento di Playstation 5, sono stati rivelati svariati titoli futuri che hanno attirato l’attenzione di moltissimi appassionati. Tra tutti, Kena: Bridge of Spirits, è tra i titoli che maggiormente ha attratto l’attenzione di degli appassionati per via del suo singolare stile grafico degno di un film della pixar. Nonostante tutto, il titolo subirà un ritardo e sarà rilasciato verso l’inizio del 2021. Tramite un post su Twitter, Ember Lab Team, la casa produttrice del gioco, ha giustificato questa difficile decisione dando la colpa al COVID-19, che ha obbligato tutti i membri del team a lavorare da casa, ritardando il completamento del titolo.

Durante l’EA Play Live 2020, è stato annunciato Lost in Random, titolo in sviluppo da parte di Zoink Games (Stick it to the Man, Fe, Zombie Vikings), che sarà disponibile dal prossimo anno. Il gioco fa parte degli EA Originals. I protagonisti sono Even e il suo amico dado Dicey, quest’ultimo avrà un ruolo importante nel gameplay di gioco. Sin dalla sua prima apparizione, il thriller psicologico indie Twelve Minutes ha saputo inspiegabilmente ammaliarci. L’anno scorso venne annunciato il rinvio al 2021 e l’interesse non ha fatto altro che crescere, accumulandosi a tal punto da non vedere l’ora di mettere la mani su questo titolo. Di recente, per placare la nostra curiosità dei fan, Luis Antonio, director e autore del progetto, ha pubblicato un nuovo filmato di gioco. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.