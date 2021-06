11 bit studios: il prossimo titolo verrà svelato il 12 agosto

11 bit studios, team polacco che ha sviluppato, tra gli altri, This War of Mine e Frostpunk e che ha pubblicato titoli come Moonlighter e Children of Morta, ha fatto uscire nelle ultime ore un breve teaser trailer, che mostra il prossimo gioco, che verrà svelato il 12 agosto.

Il filmato inizia con una citazione del politico britannico del partito laburista Harold Wilson: “Colui che rifiuta il cambiamento, è architetto del decadimento”, per poi spostarsi su un martello insanguinato in mezzo alla neve, orme e tracce di sangue, quello che sembrerebbe essere un barile da 55 galloni d’olio, per poi finire su di una persona inginocchiata, a torso nudo, che perde sangue lungo tutto il corpo.

Queste il testo che accompagnano il video:

La landa desolata coperta dalla neve sembra quieta, calma, addormentata come se il vento fosse la sua ninna nanna.

Tuttavia, le cicatrici cremisi segnano il campo di battaglia per cose preziose per le quali vale la pena rompere le alleanze.

Scopri la verità il 12 agosto.

Sui social i fan ipotizzano ad un Frostpunk 2, o comunque ad un qualcosa legato al gestionale distopico post apocalittico, vista la presenza, neanche a dirlo, della neve. Ma per sapere con sicurezza di cosa si tratta, non ci resta che attendere il 12 agosto. Intanto vi lasciamo al teaser qui sotto.